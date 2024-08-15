THY, Tokyo seferini iptal etti

THY'den yapılan açıklamada, Tokyo'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı ile Haneda Havalimanı arasındaki 198 sayılı sefer ile Haneda Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasındaki TK 199 sayılı uçuşun karşılıklı iptal edildiği belirtildi.



Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu "www.thy.com" internet sitesinde veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.