THY, Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları, THY'nin tahliye seferleri ile Türkiye'ye getiriliyor.

Haberler - DHA 02.03.2022 - 16:19 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 16:26

THY, Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

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Türk Hava Yolları (THY) 'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başladı.

Ukrayna hava sahası kapalı olduğu için ülkedeki Türk vatandaşları önce kara yoluyla 'ya getiriliyor. 

THY, Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sefer düzenliyor. 

TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağı İstanbul'a doğru yola çıktı. Uçağın akşam saatlerinde 'de olması bekleniyor. Bugün ve yarın toplam 12 seferin planlandığı bildirildi.

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