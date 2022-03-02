THY, Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başladı.

Ukrayna hava sahası kapalı olduğu için ülkedeki Türk vatandaşları önce kara yoluyla Romanya'ya getiriliyor.

THY, Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sefer düzenliyor.

TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağı İstanbul'a doğru yola çıktı. Uçağın akşam saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor. Bugün ve yarın toplam 12 seferin planlandığı bildirildi.