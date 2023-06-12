THY uçağı rahatsızlanan çocuk için acil iniş yaptı ancak çocuk kurtarılamadı

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'nın (THY) New York uçağı rahatsızlanan yolcu nedeniyle Budapeşte'ye acil iniş yaptı. Rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk, uçakta ve havalimanında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

THY uçağı rahatsızlanan çocuk için acil iniş yaptı ancak çocuk kurtarılamadı

ABD'nin New York şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'nın TK 3 sefer sayılı İstanbul-New York uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Budapeşte'ye acil iniş yaptı.

uçağı, Macaristan üzerindeyken, 11 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin anonsu üzerine, rahatsızlanan çocuğa ilk müdahale, uçaktaki bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra 287 yolcusu bulunan uçak, Budapeşte Havalimanı'na acil iniş yaptı.

yolcunun, hem uçaktaki doktorun hem de havalimanından gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocuğun cenazesi, yanında bulunan anne ve babası ile birlikte uçaktan indirildi.

THY uçağı yakıt ikmalinin ardından seferini tamamlamak için tekrar havalandı.

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