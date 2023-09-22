THY uçağı taksi yolundan çıktı

THY uçağı Rusya'nın Perm şehrindeki havalimanında taksi yolundan çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Antalya - Perm Seferini yapan THY uçağı inişini tamamlayıp pisti terk etti. Uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi yolunun dışına çıktı.