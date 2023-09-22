THY uçağı taksi yolundan çıktı

THY uçağı Rusya'nın Perm şehrindeki havalimanında taksi yolundan çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Antalya - Perm Seferini yapan THY uçağı inişini tamamlayıp pisti terk etti. Uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi yolunun dışına çıktı.
Olay sonrası yolcular uçaktan tahliye edildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayda uçakta bulunan yolcu ve uçuş ekibinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını bildirdi.
Konuyla ilgili THY teknik ekipleri inceleme başlattı.
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