THY uçağına iniş sırasında kuş çarptı

Antalya'dan gelen teknisyenin kontrolü sonrası uçağın uçabileceği belirtildi ve yolcular uçağa alındı.



Bir süre sonra uçakta yapılan anonsla yolcular uçaktan indirildi ve uçuşun gerçekleşmeyeceği belirtildi.



Yolculardan bir kısmı Türk Hava Yolları'nın temin ettiği otobüsle Antalya Havalimanı'na götürüldü. Bazıları da biletini iptal edip ödedikleri ücreti aldı.

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