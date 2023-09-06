THY uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları’nın İstanbul -Diyarbakır seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı saat 17.35’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti.



Uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döndü.



İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bakıma alınırken, yolcular yaklaşık beş saattir havalimanında bekledikten sonra uçuş iptal edildi.

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