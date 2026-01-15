THY uçağında bomba önlemi. Kontroller yapıldı, uçak temiz çıktı

Türk Hava Yolları'nın Barselona seferinde bomba alarmı verildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır." dedi.

Üstün "Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

UÇAKTA ARAMALAR TAMAMLADI, SORUN YOK

Üstün yaptığı açıklamada “TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.” ifadesini kullandı.