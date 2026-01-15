THY uçağında bomba önlemi. Kontroller yapıldı, uçak temiz çıktı
15.01.2026 14:59
Son Güncelleme: 15.01.2026 15:43
NTV - Haber Merkezi
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Barselona seferini yapan uçakta bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturması ve ağın adının bomba tehdidi içermesi nedeniyle uçakta kontroller gerçekleştirildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçakta kontrollerin tamamlandığını ve sorun olmadığını açıkladı.
Türk Hava Yolları'nın Barselona seferinde bomba alarmı verildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır." dedi.
Üstün "Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
UÇAKTA ARAMALAR TAMAMLADI, SORUN YOK
Üstün yaptığı açıklamada “TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.” ifadesini kullandı.