THY uçağında bomba önlemi. Uçak indi, kontroller yapılıyor
15.01.2026 14:59
Son Güncelleme: 15.01.2026 15:00
NTV - Haber Merkezi
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Barselona seferini yapan uçakta bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturması ve ağın adının bomba tehdidi içermesi nedeniyle uçakta kontroller gerçekleştiriliyor.
Türk Hava Yolları'nın Barselona seferinde bomba alarmı verildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır." dedi.
Üstün "Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.