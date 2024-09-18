THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



B.G. tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU



Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra seferini yapan bir uçakta, B.G. isimli bir yolcu yüksek sesle bağırmaya başlamıştı. Kendisi için 10 bin TL, yanındaki yolcu için ise 4 bin TL ödendiğini iddia eden yolcu, kabin ekibine hakaretler etmişti.



Olay üzerine uçağa polis çağrıldı ve yolcu, polislere "10 tane fabrikam var, bana dokunamazsınız" diyerek karşılık verdi. Yolcu, daha sonra uçaktan indirildi.