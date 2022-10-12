THY uçağında yolcu, kabin memurunun parmağını ısırdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan uçağında Endonezyalı bir yolcu, kendisini uyaran kabin memurunun önce parmağını ısırdı, ardından da kabin ekibine saldırdı. Uçak acil iniş yaptı, alkollü olduğu iddia edilen yolcu gözaltına alındı. Endonezya basını, olay çıkaran yolcunun bir hava yolu şirketinde pilot olduğunu yazdı.

THY uçağında yolcu, kabin memurunun parmağını ısırdı

'nin 'dan 'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında Endonezya uyruklu bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti.

KABİN EKİBİNE SALDIRDI

Alkollü olduğu iddia edilen ve sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.

THY uçağında yolcu, kabin memurunun parmağını ısırdı - 1

GÖZALTINA ALINDI

Medan Havalimanı'na inen uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Kabin memuruna ilk müdahale de meslektaşları tarafından yapılırken, tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi. Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti.

SALDIRGAN YOLCU PİLOTMUŞ

Endonezya basınında yer alan haberlerde ise, olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) olduğu, Endonezya merkezli bir hava yolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı.

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