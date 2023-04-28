THY uçağından acil iniş: Alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı

THY'nin TK-646 sefer sayılı TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçağı Somali Mogadişu seferini yapmak üzere gece 02.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçağın Mısır Hava Sahası'na girmesinin ardından alkollü olduğu öğrenilen Somali uyruklu bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine kendisini uyaran kabin ekibine de saldıran yolcuya plastik kelepçe takıldı.



Yaşanan olay sonrası THY uçağının pilotu Antalya Havalimanı'na sabah 06.00'da acil iniş yaparken olay çıkartan yolcu gözaltına alındı. Somili uyruklu yolcunun İstanbul'a gönderilmesinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.