THY uçağının kanadı direğe çarptı, yolcular tahliye edildi. 1 yaralı

İstanbul–Antalya seferini yapan THY uçağının kanadı anten direğine çarptı.

Uçaktaki 267 yolcu tahliye edilirken, 1 yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



THY iletişim Başkanı Yayha Üstün'ün açıklaması şöyle:



"TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir.

Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır."