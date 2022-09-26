THY, Ukrayna dahil bazı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY'nin Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov seferleri için alınan durdurma kararı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

THY, Ukrayna dahil bazı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (), 'nın saldırıları nedeniyle hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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