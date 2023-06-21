THY ve AnadoluJet'in Trabzon seferlerine ''pist onarımı'' düzenlemesi

Trabzon Havalimanı'nda 23 Haziran Cuma günü pist bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı uçak seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.



THY Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, 23 Haziran Cuma günü Trabzon Havalimanı pistinde yapılacak onarım çalışması dolayısıyla havalimanı 7 saat boyunca uçuşlara kapatılacak. Onarımın gerçekleştirileceği 02.00-09.00 saat aralığına denk gelen seferler iptal edildi.



Çalışmalar nedeniyle AnadoluJet'in TK 7062 Ankara-Trabzon (22 Haziran gece seferi), TK 7063 Trabzon-Ankara, TK 7060 Ankara-Trabzon ve TK 7061 Trabzon-Ankara seferleri iptal oldu.



THY'nin ise TK 2846 İstanbul-Trabzon, TK 2847 Trabzon-İstanbul, TK 2826 İstanbul-Trabzon, TK 2827 Trabzon-İstanbul, TK 4042 Trabzon-Kuveyt, TK 4043 Kuveyt-Trabzon, TK 226 Trabzon-Dammam ve TK 227 Dammam-Trabzon uçuşları yapılamayacak.

