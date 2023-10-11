THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi

SON DAKİKA HABERİ: Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." açıklamasında bulundu. Pegasus Hava Yollar da, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail'e olan uçuşları durdurma kararı aldı.

THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi

Son dakika haberi!  Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seferlerin durdurulduğunu belirterek, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

'nın ardından Pegasus Hava Yolları da İsrail uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yolculardan 7 Ekim ve öncesinde satın aldıkları ve 7 ile 31 Ekim tarihlerini kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler için, "Ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz." denildi.

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