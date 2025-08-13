THY ve Pegasus yasaklamıştı... AJet'ten powerbank kararı

İstanbul-Seul seferini yapan uçağın, bir powerbankin koltuk arasına düşmesi nedeniyle İstanbul'a geri dönmesi, powerbanklerin uçaklardaki kullanımını yeniden gündeme getirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu olayın ardından, benzer bir riskin bir kez daha yaşanmaması için uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıklamıştı.

Bu açıklama sonrasında Türk Hava Yolları ve Pegasus, kabin içinde powerbank kullanımını yasaklamıştı.

Benzer bir karar bu kez AJet'ten geldi.