THY ve Pegasus yolcu uçakları İstanbul’a geri dönüyor
Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışma nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Karaçi seferlerini yapan yolcu uçakları İstanbul’a geri dönüyor.
Gece saatlerinde Hindistan ordusu Pakistan ve Pakistan’ın Azad Keşmir bölgesine füze saldırısı başlattı. Pakistan saldırılara karşılık verip hava sahasını uçuşlara kapattı.
Saldırılar nedeniyle İslamabad'a sefer yapan THY ve Karaçi seferi yapan Pegasus uçakları İran üzerinden geri dönüş kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.
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