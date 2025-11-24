THY, Venezuela seferlerini iptal etti
24.11.2025 11:01
DHA
ABD'nin Venezuela hava sahasına yönelik uyarısının ardından Türk Hava Yolları (THY), 29 Kasım'a kadar olan başkent Karakas uçuşlarını iptal etti.
ABD'nin sivil havacılık otoritesi Federal Havacılık İdaresi (FAA), büyük havayolu şirketleri hava sahasında potansiyel olarak tehlikeli bir durum bulunduğu konusunda uyardı.
FAA, bölge üzerinden yapılan uçuşlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.
THY'DEN İPTAL SEFERLERİ
FAA'nın uyarısının ardından THY, Venezuela’nın başkenti Karakas’a yaptığı seferleri 24-29 Kasım tarihleri arasında iptal ettiğini duyurdu.
Şirketin seyahat acentelerine gönderdiği bilgilendirmede iptal seferlerden etkilenen yolcuların alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Yolcuların Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana hatları üzerinden alternatif seferlere yönlendirilebileceği açıkladı.