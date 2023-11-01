THY'de biletleme sorunu: İptal edilen seferler peyderpey yapılacak

Türk Hava Yolları'nın, network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle iptal edilen uçuşlarının peyderpey yapılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den geldi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilgi teknolojileri sistemlerimizdeki meydana gelen arıza ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır. Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz. Sistem arızasının oluşturduğu magduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Ekşi, çalışmalardaki son durum hakkında ise şunları kaydetti:

"Sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız giderek normale dönüyor. İnşaallah birkaç saat içinde büyük oranda normale dönmeyi hedefliyoruz. Sabrınız anlayışınız için teşekkür ederiz."

BİLETLEME SORUNU

THY, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan sorun nedeniyle İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları'nın tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını, sorunun en kısa zamanda çözülmesi için ekiplerin çalışmalara başladığını belirtmişti.