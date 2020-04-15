THY'de bir pilot daha corona virüs kurbanı

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Serdar Gündoğdu, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gündoğdu, THY'de virüsten ölen üçüncü pilot oldu.

NTV Haber 15.04.2020 - 11:33 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 11:42

corona test.jpg

İlişkili Haberler

THY kaptan pilotu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

THY kaptan pilotu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hava ulaşımında virüs önlemi (THY'den açıklama)

Hava ulaşımında virüs önlemi (THY'den açıklama)

THY uçakları etkili yöntemlerle dezenfekte ediliyor

THY uçakları etkili yöntemlerle dezenfekte ediliyor

Corona virüs nedeniyle THY’den bir acı haber daha geldi.

Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde corona virüs tedavisi görmekte olan Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

3'ÜNCÜ KAYIP

Gündoğdu, THY'den corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı.

DONÖR ARANIYORDU

Son günlerde durumu ağırlaşan Serdar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

VİDEO: İYİLEŞENİN KANIYLA TEDAVİ YÖNTEMİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...