THY'de bir pilot daha corona virüs kurbanı

Corona virüs nedeniyle THY’den bir acı haber daha geldi.



Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde corona virüs tedavisi görmekte olan Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

3'ÜNCÜ KAYIP



Gündoğdu, THY'den corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı.

DONÖR ARANIYORDU



Son günlerde durumu ağırlaşan Serdar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

VİDEO: İYİLEŞENİN KANIYLA TEDAVİ YÖNTEMİ