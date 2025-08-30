THY’den 30 Ağustos Zafer Bayramı bilet kampanyası

KAMPANYA KOŞULLARI



Kampanya 30 Ağustos 2025 (dahil) – 31 Ağustos 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2025 (dahil) – 15 Ocak 2026 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir.



Kampanya 26 Aralık 2025 (dahil) – 01 Ocak 2026 (dahil) tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli değildir.



Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerlidir.



Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.



Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.



Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değildir.



Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 1.030 TRY'dir.



Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly ücret sınıfında ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.680 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 1.880 TRY’dir. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly ücret sınıfında 1.580 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 1.780 TRY’dir.



Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.

Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.

Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.



Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir.



Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.



Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.



Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.



Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.



Kampanya kapsamında 125.000 adet koltuk arz edilecektir.