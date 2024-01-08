THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı

ZARAR EDEBİLİR



2018 yılında Boeing 737 Max 8 tipi uçakların seferden çekilmesi havayolu şirketlerinin büyük zarar etmesine neden olmuştu.



Aylarca yerde kalan uçaklar nedeniyle tüm dünyada hava yolu şirketleri yüzlerce milyon dolar zarar etmişti. Bu zararların bir kısmını uçakların imalatçı firması Boeing karşılamıştı. Boeing 737 MAX 9 uçaklarının yere indirilmesi nedeniyle THY'nin bazı seferlerinin aksayabileceği konuşulurken uçakların seferden çekilmesinin getireceği zararı nasıl telafi edeceği henüz belli değil.



DAHA ÖNCE DE BOEING 737 MAX 8 UÇAKLAR DA SEFERDEN ÇEKİLMİŞTİ



2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'da Boeing, "737 Max 8" tipi uçakların yazılım hatası nedeniyle düşmesinin ardından tüm dünyada bu uçakların uçuşu durduruldu.

Boeing firmasının yaptığı araştırmaların sonunda Boeing, "737 Max 8" tipi uçakların yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Daha sonra Boeing firmasının geliştirdiği yeni yazılımın uçaklara yüklenmesinin ardından "737 Max 8" tipi uçaklar uçmaya başlamıştı.