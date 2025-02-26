THY'den Almanya ve Yunanistan'da sefer iptalleri
Yunanistan'da ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın ve cuma günü planlanan bazı seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle 28 Şubat Cuma günü yapılacak "TK 1841" İstanbul-Atina, "TK 1842" Atina-İstanbul, "TK 1843" İstanbul-Atina, "TK 1844" Atina-İstanbul, "TK 1847" İstanbul-Atina, "TK 1848" Atina-İstanbul, "TK 1849" İstanbul-Atina, "TK 1850" Atina-İstanbul, "TK 1881" İstanbul-Selanik, "TK 1882" Selanik-İstanbul, "TK 1893" İstanbul-Selanik, "TK 1894" Selanik-İstanbul seferleri iptal edildiğini duyurdu.
Almanya'da ise Münih Havalimanı'nda kamu sektörü ve yer hizmetleri personelinin 48 saatlik uyarı grevleri nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta planlanan İstanbul-Münih-İstanbul seferleri yapılamayacak.
Almanya'ya yarın planlanan "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1637" İstanbul-Münih, "TK 1638" Münih-İstanbul ile 28 Şubat'taki "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1638" Münih-İstanbul" seferleri gerçekleştirilmeyecek.
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