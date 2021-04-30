THY'den biniş kartı açıklaması (Tam kapanma sürecinde nasıl alınacak?)

THY, tam kapanma sürecinde biniş kartlarının havaalanlarından alınacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı 30.04.2021 - 04:31

THY'den biniş kartı açıklaması (Tam kapanma sürecinde nasıl alınacak?)

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Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini bildirdi

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan Perşembe saat 19.00 ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında gerçekleşecek olan tüm yurt içi uçuşlar ve Türkiye çıkışlı tüm yurt dışı uçuşlar için yolcularımızın biniş kartlarını havaalanından temin etmeleri gerekmektedir. Koltuk seçimleri ise web sitemiz ve mobil uygulamamızdan yapılmaya devam edecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."

"TAM KAPANMA YANLIŞ ANLAŞILDI"

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