THY'den Elazığ depremi açıklaması

THY'den Elazığ depremine ilişkin yapılan açıklamada "Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz" denildi.

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Son dakika haberi! 

THY'den Elazığ depremine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00’da Elazığ’a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız.

Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz."

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