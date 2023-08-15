THY'den ikinci pilot adayları için iş ilanı

Türk Hava Yolları (THY), ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtığını duyurdu.



Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanına bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu kişiler başvuru yapabiliyor.

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara ilgili internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

2 BRÜT ASGARİ ÜCRET

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar, 2 senelik eğitim sonrası 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanıyor.

"ÇALIŞAN SAYIMIZI ARTIRIYORUZ"



Yapılacak alımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ‘’Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırıyoruz." dedi.

HEDEF DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Bolat, "Cumhuriyetimizin 100. yılında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar sağlayan bayrak taşıyıcımız, dünyanın ikinci büyük havayolu olma gayretiyle çalışmalarını sürdürecektir." diye konuştu.





