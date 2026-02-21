THY’den iptal açıklaması
21.02.2026 14:21
Anadolu Ajansı
THY İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.
Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD'nin New York kentine 22-23 Şubat tarihlerinde yapmayı planladığı bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
ABD'nin New York kentinde olumsuz hava koşulları nedeniyle alarma geçildi.
THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabileceği belirtildi.