THY'den kabin memuru alımı (THY kabin memur alımı başvuru şartları)

THY yeni kabin memuru alacak.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.



Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.



Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.



"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.