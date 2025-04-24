THY'den yeni tavan fiyat kararı: 30 Nisan'a kadar 2 bin 850 lira

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.