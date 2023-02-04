THY'den yolculara sefer iptali uyarısı

Türk Hava Yolları, 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

THY'den yolculara sefer iptali uyarısı
Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir''

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir''

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'da 5 Şubat Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

Türk Hava Yolları () olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edilebileceği ihtimaline karşı yolcuların uçuşlarını internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz." denildi.

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