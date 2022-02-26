THY'den yurda dönmek isteyenlere özel ücretli bilet

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları için Ukrayna'ya komşu ülkelerde "özel ücretli" biletlerin satışa sunulduğunu söyledi. Biletler maksimum 220 dolar olacak.

Haberler - ntv.com.tr 26.02.2022 - 17:42

THY'den yurda dönmek isteyenlere özel ücretli bilet

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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor.

Hava sahasının kapalı olması nedeniyle tahliyeler için kara yolu kullanılıyor. 

Ayrıca, yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları için Ukrayna'ya komşu ülkelerden uçuş düzenleniyor.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi bir açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız size tanımlanan ÖZEL ÜCRET ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz."

Bilet fiyatlarının maksimum 220 dolar olarak sabitlendiği bildirildi.

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