THY Emlak Konut kurasında son durum: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK



Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.



Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Ödemeler sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacaktır.

İLK YIL İÇİN BELİRLENEN TAKSİT TUTARI

İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL’dir.

KURA BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.