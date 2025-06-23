THY'nin bazı seferleri iptal edildi
THY, bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın bugün yapılması plananlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz."
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