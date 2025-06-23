THY'nin bazı seferleri iptal edildi

THY, bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin bazı seferleri iptal edildi

'nın bugün yapılması plananlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...