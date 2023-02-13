THY'nin Hatay Havalimanı'ndan uçuşları tekrar başladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda hasar gören Hatay'daki havalimanı onarılarak yeniden uçuşlara açıldı.

Türk Hava Yolları, Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.



13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını belirten Üstün, şunları kaydetti:



"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."



Açıklamanın ardından THY'nin TK 6946 sefer sayılı uçağı, Hatay Havalimanı'ndan 91 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti.