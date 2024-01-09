THY'nin İran'da kalan Boeing 737 MAX 9 uçakları ülkeden ayrıldı

Filosunda yer alan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak yere indiren ve iki uçağı İran'da kalan Türk Hava Yolları (THY) kontrollerinin yapılması için uçaklardan birini Bakü'ye diğerini ise Doha'ya yönlendirdi.

THY'nin İran'da kalan Boeing 737 MAX 9 uçakları ülkeden ayrıldı
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı

THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı

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Alaska Havayolları'nın Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkışından bir süre sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından , filosunda bulunan bu tipteki 5 uçağını yere indirerek seferden çekmişti.

Havayolu şirketinin bu tipteki 3 uçağı İstanbul Havalimanı'na indirilirken, 2 uçak da 'da kalmıştı.

Her iki uçak inceleme yapılması için İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinden ayrıldı. İsfahan Havalimanı'nda bulunan TC-LYD kuyruk tescilli uçak dün Bakü'ye, TC-LYA tescilli uçak ise bugün Meşhed Havalimanı'ndan kalkış yaparak Doha'ya gitti.

Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Boeing 737 MAX 9 tipi 5 uçağın sefere verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu

Alaska Havayolları'na ait uçağın patlayan kapısından düştü: iPhone çalışır halde bulundu

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