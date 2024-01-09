THY'nin İran'da kalan Boeing 737 MAX 9 uçakları ülkeden ayrıldı

Alaska Havayolları'nın Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkışından bir süre sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından THY, filosunda bulunan bu tipteki 5 uçağını yere indirerek seferden çekmişti.

Havayolu şirketinin bu tipteki 3 uçağı İstanbul Havalimanı'na indirilirken, 2 uçak da İran'da kalmıştı.

Her iki uçak inceleme yapılması için İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinden ayrıldı. İsfahan Havalimanı'nda bulunan TC-LYD kuyruk tescilli uçak dün Bakü'ye, TC-LYA tescilli uçak ise bugün Meşhed Havalimanı'ndan kalkış yaparak Doha'ya gitti.

Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Boeing 737 MAX 9 tipi 5 uçağın sefere verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

