THY'nin Kuzey Amerika seferlerine olumsuz hava engeli

THY'den yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgiye resmi internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.