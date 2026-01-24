THY'nin Kuzey Amerika seferlerine olumsuz hava engeli
24.01.2026 17:48
Anadolu Ajansı
İHA
Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ocak'ta, New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY'den yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgiye resmi internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.