THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi

Tahran'da olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu.



Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı.



THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.

