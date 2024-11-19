THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini iptal etti.
Tahran'da olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı.
THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.
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