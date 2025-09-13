THY'nin uçak koltukları okul çantasına dönüştü, depremzede çocuklara hediye edildi

Şirket çalışanlarının gönüllü olarak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede, koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü şirketin kendi tekstil atölyelerinde yapıldı.

Bazı yolculuklar bitmez sadece yön değiştirir.



İştirakimiz @TR_Technic çalışanları gönüllü olarak gerçekleştirdikleri projeyle kullanım ömrünü tamamlamış koltuk kumaşlarını, kendi atölyelerinde okul çantalarına dönüştürdü.



Çantalar 2023 yılında yaşadığımız depremden… pic.twitter.com/2iSYDgRhzu