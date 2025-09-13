THY'nin uçak koltukları okul çantasına dönüştü, depremzede çocuklara hediye edildi

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin yeni projesiyle ömrünü tamamlayan uçak koltuk kumaşları, okul çantası ve kırtasiye malzemesine dönüştü. Üretilen çantalar, depremzede çocuklara dağıtıldı.

THY'nin uçak koltukları okul çantasına dönüştü, depremzede çocuklara hediye edildi

Teknik A.Ş., hayata geçirdiği yeni proje ile ömrünü tamamlayan uçak koltuğu kumaşlarını okul çantasına dönüştürdü.

Şirket çalışanlarının gönüllü olarak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede, koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü şirketin kendi tekstil atölyelerinde yapıldı.

THY'nin uçak koltukları okul çantasına dönüştü, depremzede çocuklara hediye edildi - 1 Proje kapsamında üretilen çantalar, deprem bölgesinde yaşayan öğrencilere hediye edildi

ÇANTALAR DEPREMZEDE ÇOCUKLARA HEDİYE EDİLDİ

Proje ile üretilen çantalar, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen çocuklara hediye edildi.

"GEÇMİŞİN İZLERİ GELECEĞİMİZE UMUT OLDU"

Projenin hayata geçirilmesi hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bazı yolculuklar bitmez sadece yön değiştirir." dedi.

Üstün, "Bu ileri dönüşüm projesinde geçmişin izleri geleceğimize umut oldu." ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...