THY'nin uçak koltukları okul çantasına dönüştü, depremzede çocuklara hediye edildi
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin yeni projesiyle ömrünü tamamlayan uçak koltuk kumaşları, okul çantası ve kırtasiye malzemesine dönüştü. Üretilen çantalar, depremzede çocuklara dağıtıldı.
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., hayata geçirdiği yeni proje ile ömrünü tamamlayan uçak koltuğu kumaşlarını okul çantasına dönüştürdü.
Şirket çalışanlarının gönüllü olarak araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede, koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü şirketin kendi tekstil atölyelerinde yapıldı.
ÇANTALAR DEPREMZEDE ÇOCUKLARA HEDİYE EDİLDİ
Proje ile üretilen çantalar, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen çocuklara hediye edildi.
Bazı yolculuklar bitmez sadece yön değiştirir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 13, 2025
İştirakimiz @TR_Technic çalışanları gönüllü olarak gerçekleştirdikleri projeyle kullanım ömrünü tamamlamış koltuk kumaşlarını, kendi atölyelerinde okul çantalarına dönüştürdü.
Çantalar 2023 yılında yaşadığımız depremden… pic.twitter.com/2iSYDgRhzu
"GEÇMİŞİN İZLERİ GELECEĞİMİZE UMUT OLDU"
Projenin hayata geçirilmesi hakkında açıklama yapan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bazı yolculuklar bitmez sadece yön değiştirir." dedi.
Üstün, "Bu ileri dönüşüm projesinde geçmişin izleri geleceğimize umut oldu." ifadesini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler
- Geri Dönüşüm
- Türk Hava Yolları