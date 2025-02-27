THY'nin Mauritius seferlerine fırtına engeli

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Mauritius"da beklenen tropikal fırtına nedeniyle 27 Şubat tarihli aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Ayrıca 28 Şubat gece icrası planlı TK-176 İstanbul-Mauritius seferi de iptal edilmiş olup gün içine ilave sefer planlaması yapılmıştır” denildi.