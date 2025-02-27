THY'nin Mauritius seferlerine fırtına engeli
Türk Hava Yolları (THY) beklenen fırtına nedeniyle Mauritius’a bugün ve yarın yapmayı planladığı seferleri iptal etti.
Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Mauritius"da beklenen tropikal fırtına nedeniyle 27 Şubat tarihli aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Ayrıca 28 Şubat gece icrası planlı TK-176 İstanbul-Mauritius seferi de iptal edilmiş olup gün içine ilave sefer planlaması yapılmıştır” denildi.
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