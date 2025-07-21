Tıbbi kenevirle ilaç üretimi

Sağlıkla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Buna göre, kenevir hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek ve tıbbi kenevir ürünleriyle de ekonomiye katma değer sağlanacak.



Dünyada tıbbi kenevirden elde edilen ilaçlar, kronik ağrı, kanser tedavileri, sindirim sisitemi rahatsızlığı ve bazı nörolojik hastalıklarda kullanılıyor.

REÇETE KARŞILIĞINDA SATILACAK



Düzenlemeyle Türkiye'de de bu ilaçlar üretilebilecek ve tıbbi kenevir ürünleri yalnızca reçete karşılığında eczanelerden alınacak.

YURT DIŞI ÖRNEKLERİ İNCELENDİ



Düzenleme hazırlanırken Kanada, ABD ve Avrupa ülkelerindeki kontrollü kenevir üretim modelleri incelendi. Kenevir üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları'nın görüşü alınarak yapılacak.



Tıbbi kenevirden elde edilen sağlık ürünlerinin üretim, ruhsatlandırma, satış ve takip işlemleri ise Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilecek.



Düzenlemeyle 2027 yılında 55 milyar dolara ulaşması beklenen tıbbi kenevir ürün pazarında Türkiye'nin de yerini alması hedefleniyor



Amaç ise ithalata bağımlılık azaltmak, ihracat odaklı üretim teşviği ile ülke ekonomisine katma değer sağlamak.