Tıbbi sekreter Aleyna’nın şüpheli ölümü

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş, evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan, 20 yaşındaki tıbbi sekreter Aleyna Bektaş’tan haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.



Eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı.



Aleyna Bektaş’ın yanında ilaç kutuları bulundu.



Polis, intihar ihtimali üzerinde dururken, Aleyna’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.