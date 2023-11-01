Tıbbi sekreter Aleyna’nın şüpheli ölümü

Samsun’da bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 20 yaşındaki Aleyna Bektaş, yaşadığı evde ölü bulundu. Bektaş’ın yanında ilaç kutuları bulunurken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Tıbbi sekreter Aleyna’nın şüpheli ölümü

’un İlkadım ilçesinde yaşayan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan, 20 yaşındaki tıbbi sekreter Aleyna Bektaş’tan haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı.

Aleyna Bektaş’ın yanında ilaç kutuları bulundu.

Polis, ihtimali üzerinde dururken, Aleyna’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...