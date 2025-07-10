Tıbbi sekretere cinsel saldırıda bulunan doktora 2,5 yıl hapis

Ankara'nın Polatlı ilçesinde özel hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan S.Y., Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. S.F.H.'nin kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor S.F.H., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Soruşturma sonunda S.F.H. hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak, dava açılmıştı.

İddianamede Dr. S.F.H.'nin poliklinik odasında hasta bulunmadığı sırada tıbbi sekreteri S.Y.'nin önce yanağından öptüğü, sonra sarılıp dokunduğu belirtildi.

Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur ve sanık ile birlikte taraf avukatları hazır bulundu.

DOKTOR BERAATİNİ TALEP ETTİ

Davacı S.Y.'nin avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirterek üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

2,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme hakimi, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı suçu işlediği kanaatiyle sanığa "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan takdir indirimiyle 2,5 yıl hapis cezası verdi.