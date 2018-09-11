Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'nin başkenti Londra’da iki gün sürecek temaslarının ilk gününde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği konutunda İngiltere'nin önemli kadın girişimcileri ile bir araya geldi.



Toplantıda Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmayı arzu ettiklerini belirten Pekcan, ekonomik hayatta kadın girişimcilerin önemli bir güç olduğunu vurguladı.



Toplumsal refah ve ülke refahı için kadın girişimcilerin iş hayatında daha çok yer almasının, kendi işlerini kurmasının önemli olduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye’de girişimcilere verilen destekler hakkında bilgi verdi.



Düşünce kuruluşu Chatham House'un Üst Yöneticisi Robin Niblett ile görüşen Bakan Pekcan, ardından düşünce kuruluşundaki kanaat önderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.



İngiltere’nin Ticaret Politikası Bakanı George Hollingbery ile de bir araya gelecek olan Pekcan, yarın JETCO 6. Dönem Toplantısı'na katılacak.



Toplantıda iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkileri, pazara giriş imkanları, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, finansal hizmetler gibi çok çeşitli konular ele alınacak.



Vize ve turizm konuları, enerji gibi alanlarda iş birliği imkanlarının da görüşüleceği toplantıda, bilim ve inovasyon hususlarında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirilecek.



Toplantı sonucunda 6. Dönem Türkiye - İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı'nın, Bakan Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox tarafından imzalanması öngörülüyor.



Londra’daki temasları kapsamında Pekcan ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenecek "Türkiye-İngiltere İş Forumu"nun açılışına da katılacak. Pekcan, Londra’daki Türk Ticaret Merkezi'nin açılışını da yapacak.