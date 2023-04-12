Ticaret Bakanlığı 92 denetmen yardımcısı alacak: Başvurular nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak,



b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),



c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik, kimya, biyoloji, fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,



d) Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak