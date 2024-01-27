Ticaret Bakanlığı başmüfettişlikleri ve TÜBİTAK'a atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına İsmail Doğan atandı.



Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Yapıcı, Mustafa Egemen Konaklıoğlu, İbrahim Temo Demir, Ramazan Özkan, Bekir Tokel, Bülent Yıldız ve Fatih Koçak'ın ticaret müfettişi olarak atamaları gerçekleşti.



Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Bülent Büyük atandı.



Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede ise görevden alındı.

