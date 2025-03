Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? 988 personel istihdam edilecek

Ticaret Bakanlığı, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev yapacak personellerin alımına dair süreci başlattı.

Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek.



PERSONEL ALINACAK BRANŞLAR NELER?



Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



İlana göre, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilecek.



İstihdam edilecek sözleşmeli personelden 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 3'ü ziraat mühendisi, 2'si makine mühendisi, 2'si inşaat mühendisi, 2'si elektrik mühendisi, 6'sı gıda mühendisi, 5'i tekstil mühendisi, 4'ü makine mühendisi, 4'ü kimya mühendisi, 1'i elektrik ve elektronik mühendisi, 1'i endüstri mühendisi, 30'u büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i şoför olacak.



50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 4 veznedar, 6 satış memuru, 30 ambar memuru ise kadrolu alınacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Adaylar, 24 Mart-11 Nisan'da dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuruda bulunabilecek.



Şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta yolu veya diğer şekillerde ulaşacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek.



PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve özel, genel şartları belli oldu. Genel şartlar şöyle;



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,



c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,



d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,



e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,



f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.