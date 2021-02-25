Ticaret Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek sürekli işçi alımı için kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklanmaya devam ediyor.

25.02.2021 - 12:01

Ticaret Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 15 Şubat- 19 Şubat tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları yapılacağı duyurulmuştu.

Bugün adaylar için büyük gün. Kura çekilişi saat 11.00 itibariyle başladı. Covid-19 önlemleri kapsamında kura çekilişinin yapıldığı Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'na adaylar alınmıyor. Adaylar kura çekilişini bakanlığın sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilecekler.

Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste kurumun internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 15 Şubat- 19 Şubat tarihleri arasında  sürekli işçi alımı başvuruları yapılacağı duyurmuştu.

"Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır" açıklamada ifadelerine yer verildi.

İŞ-KUR tarafından gönderilen listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. 

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