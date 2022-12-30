Ticaret Bakanlığı ticaret denetmen yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? (92 ticaret denetmen yardımcısı alınacak)

Ticaret Bakanlığı, 92 ticaret denetmen yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Ticaret Bakanlığı ticaret denetmen yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?



92 TİCARET DENETMEN YARDIMCISI ALINACAK



Bakanlığın taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile ticaret denetmen yardımcısı alınacak.



Bu kapsamda, 36 ziraat mühendisi, 18 gıda mühendisi, 16 kimya mühendisi, 9 tekstil mühendisi görevlendirilecek. Kimya öğrenim dalında 7, biyoloji öğrenim dalında da 6 kişi istihdam edilecek.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK



Giriş sınavı, sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınava, öğrenim dalları itibarıyla KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, belirtilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



Sınav başvuruları, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı-Kariyer Kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.



Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınavın tarih, yer ve saat bilgisi, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.