Ticaret Bakanlığı’ndan yanıltıcı reklama 108 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve tanıtımlara karşı denetimleri kapsamında Antalya'da bir outlet alışveriş merkezindeki mağazada, "2. ürüne %50 indirim" afişlerinin mağaza geneline ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlara yerleştirilerek tüm ürünlerde indirim varmış algısı oluşturulduğu tespit edildi. Kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisiyle sınırlı olmasına rağmen tüketicilerde oluşan yanıltıcı algı nedeniyle ilgili mağazaya 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.



Verilen cezayı Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve adil ticari ortamı sağlamak için denetimlerine kararlılıkla devam ediyoruz." sözleriyle paylaştı.