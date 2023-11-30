Ticaret Bakanı Bolat: "Avrupa Birliği ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız"

JETCO kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Bolat ziyareti sırasında, AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Avrupa Birliği Komisyonu ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmeye hazırız." dedi.

Bakan Bolat, komisyon tarafından hazırlanan raporun Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde sağlanan ilerlemeyi tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.

Bolat, “Diyaloğumuz doğrultusundaki pozitif bazı gelişmeleri görmezden gelmiş olsa da raporun Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Türk iş insanlarına vizenin kolaylaştırılması ve yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun tesis edilmesine yönelik önerilerini not ediyoruz. Bu alanlarda ilerleme sağlanması herhangi bir şarta bağlanmamalıdır.” diye konuştu.

''BEKLENTİMİZ RAPORUN SONUÇLARININ LİDERLER ZİRVESİNİN KARARLARINA YANSITILMASI''

Geçen yazdan beri AB Komisyonu ile Gümrük Birliğindeki ticari sorunlarla ilgili karşılıklı ilerleme sağlanması için yoğun bir diyalog yürüttüklerini anlatan Bolat, uzun soluklu ticari sorunların çözümünde kararlı adımlar atıldığını belirtti. Gerçekleştirilen diyaloglarda Türkiye tarafından atılan bazı adımların rapora yansımış olmasının pozitif değerlendirildiğini vurguladı.

Bakan Bolat, “Beklentimiz raporun sonuçlarının ve tavsiyelerinin aralık ayı ortasında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesinin kararlarına yansıtılmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, AB Komisyonunun dün açıkladığı raporun ekonomik güvenliğimizi artıracak şekilde Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinde somut ilerleme kaydedilmesine zemin hazırlamasını umduğunu ifade etti



